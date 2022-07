Movida a Palma di Montechiaro, al via nel weekend il "bus per la sicurezza"

L'amministrazione comunale di Palma di Montechiaro intensifica i controlli anti-movida. Il Comune in provincia di Agrigento ha istituito il "Bus per la Movida in sicurezza" per consentirà di raggiungere la località di Marina di Palma direttamente dalla città e attraversando Capreria prima di ritornare a fine serata.

L'iniziativa è stata fortemente voluta dal primi cittadino Stefano Castellino per "venire incontro ai concittadini che intendono raggiungere la zona della movida. Godiamoci l'estate in sicurezza". Il servizio, attivo tutti i venerdì, sabato e domenica e fino al 28 agosto sarà gratuito. Per il ritorno la fermata a Capreria è su richiesta.

Anche Agrigento è attiva sul fronte della lotta alla movida selvaggia. Una ordinanza è pronta a scattare dal prossimo 1 agosto e riguarda il litorale di San Leone, Cannatello, Zingarello e Maddalusa. Il sindaco ha firmato un documento che regolamenta l’attività dei locali notturni: dall’1 al 31 agosto la chiusura dei locali è fissata, il venerdì, il sabato e i prefestivi, alle 3, mentre tutti gli altri giorni, compresa la domenica, bisognerà cessare ogni attività entro le 2.

© Riproduzione riservata