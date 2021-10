Amministrative a Porto Empedocle, corsa a 5 per l'elezione del nuovo sindaco: tutte le liste

Sono cinque i candidati in corsa per diventare il nuovo sindaco di Porto Empedocle. Il Movimento Cinque Stelle sostiene Ida Carmina; Gianni Hamel dalla lista Primavera Empedoclina; Salvo Iacono è appoggiato da Sviluppo per Porto Empedocle, Liberi e Capaci, Isola Empedoclina; Rino Lattuca da Fratelli d'Italia, Lattuca Sindaco, SiAMo Vigata e Udc; Calogero Martello da Noi per la città, Progetto Comune e da Forza Italia.

Le liste elettorali del Comune di Porto Empedocle

Candidato sindaco Ida Carmina

Movimento 5 Stelle: Ida Carmina, Salvatore Baiamonte, Giuseppe Baio, Roberto Ciffa, Calogero Ciofalo, Vincenza Di Francesco, Salvatore Ersini, Calogero Fiorino, Anastasia Inclima, Rossella Libra, Carmelo Melluso, Stefania Notarrigo, Giuseppe Scanio, Vincenzo Sciortino, Vanessa Spalma, Calogero Strada.

Candidato sindaco Rino Lattuca

Udc: Michelangelo Bruno Gallo, Mariangela Cacciatore, Davide Cristiano, Andrea Distefano, Raouia Fathallah, Paola Gangarossa, Antonia (detta Antonella) Genovese, Sergio Mantese, Salvatore Marullo, Tiziana Concetta Mendola, Melania Nuara, Giovanna Principato, Giuseppe Racinello, Gerlando Sardo Cardalano, Marco Siragusa (detto Siracusa), Giuseppina (detta Giusy o Giusi) Spoto.

Lattuca sindaco: Maria Cristina Arnone, Assuntina Costa, Stefano De Caro, Pasquale Iacono, Marcello La Placa, Giusy (detta Giusi) Lattuca, Gaspare Salemi, Giuseppe Salamone, Carmelo Santa Maria, Febo Cambacorta, Calogero Putrone, Emilia Nobile, Fabrizio Marino, Foere Calcetti, Isabella Patti e Salvatore Cutaia.

SiAmo Vigata: Paolo Farruggio, Sebastiano Lenea, Vittorio Alessandro Albano, Simona Pavesio, Giovanni Vangheri, Willaim Rizzo, Marco D’Anna, Simona Ciffa, Calogero Bonfiglio, Melchiorre Indelicato, Giuseppina Tuttolomondo, Krizia Filippazzo, Patrizia Palasciano, Santina Piazza, Giuseppe Castelli, Manuel Messina.

Fratelli d’Italia: Salvatore Alletto, Luana Bonfiglio, Dalila Lucia Callea, Emanuel Castelli, Gabriele Iacono Quarantino, Marco Beniamino La Mendola, Roberto Marcolo, Agata Mulè, Elide Patti, Sharon sacco, Doriana Sanfilippo, Rosetta Schillaci, Giuseppe Todaro, Michele Trupia, Veneziani Angela, Salvatore (detto Totò) Zoppo.

Candidato sindaco Calogero Martello

Noi per la città: Massimo Biancola, Franco Colapinto, Angela Di Gloria, Salvatore Donato, Giuseppe Farruggia, Vittorio Filippazzo, Giuseppe Lo Iacono, Antonino Miliziano, Fabrizio Marchica, Michele Munda, Umberto Prestia, Concetta Sacco, Calogera Chiara Salamone, Angela Salemi, Veronica Sambito, Licata Onofrio.

Forza Italia: Marilù Caci, Sebastiano Catelli, Melania Conigliaro, Dario Di Stefano, Eleanna Durante, Giuseppe Fragapane, Angela Gazzitano, Giuseppe Iacono, Cristian Lonigro, Antonio (detto Tony) Marchica, Concetta Marchica, Giuseppina Pagliaro, Gianluca Palermo, Giacomo Pullara, Carmela Sacco, Giancarlo Taormina.

Progetto Comune: Celsina Maurici, Maria Corselli, Portella Micaela, Giorgia Caruana, Giuseppe Grassonelli, Stefania La Porta, Elenia Chiappuzza, Alesasndro Termini, Alessandro Monaco, Salvatore Miceli, Rosario Castronovo, Calogero Barletta, Giuseppe Carbone, Dario vinci, Antonino Dario Gangi, Giuseppe Picone.

Candidato sindaco Salvo Iacono

Isola Empedoclina: Erika Agnello, Valentina Di Emanuele (Di Manuele), Giuseppina Di Giovanni, Gianluca Di Gloria, Roberto Di Nolfo, Matteo Cosmo (detto Cosimo) Forte, Antonella Fucà, Eugenio Grassagliata, Vincenzo Inclima, Veronica Pullara, Manuela Sedino, Gerlando Sciabarrà, Alfonso Scimé, Ilenia Sirone, Daniele Zicari, Isabella Meli.

Liberi e Capaci: Agrò Krizia, Giusi Argento, Pompea Buscema, Gerlando Costa, Giuseppe Fiore, Giuseppe Iacono, Jessica Marino, Alessandra Melfa, Andrea Munisteri, Francesco Romei, Antonino Russa, Enzo Scaglia, Carmelo Sanfilippo, Antonino Traina, Letizia Zambino.

Candidato sindaco Gianni Hamel

Primavera Empedoclina: Salvatore Agrò, Sonia Bacino, Graziella Barbaro, Loredana Bongiovì, Calogero Calcetti, Carmelo Canta, Giuseppa Di Nolfo, Alfonso Ferlisi, Gianfranco Floris, Luigi Lentini, Carmelo Marino, Tommaso Nobile, Calogero Santamaria, Ornella Siracusa, Roberto Tagliarini, Giovanni Trupia.

