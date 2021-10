Amministrative a Montallegro, sfida a due tra Iatì e Cirillo: le liste

Due candidati in corsa per la poltrona di primo cittadino di Montallegro (Agrigrento). Si tratta dell'ex sindaco ed esponente Pd Andrea Iatì , sostenuto dalla lista “Noi per Montallegro”, e del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Giovanni Cirillo, con l'appoggio della lista “Ripartiamo Insieme”.

Le liste elettorali del Comune di Montallegro

Candidato sindaco Andrea Iatì

Noi per Montallegro: Angela Bono, Stefania Borsellino, Caterina Chinzi, Girolamo Dimora, Dario Galvano (detto Pino e Francesco), Giuseppe Gucciardo, Paolo Iatì, Sabrina mangione, Annamaria Piazza (detta Franca), Angelo Filippo Salamone, Paolo Spataro, Marilena Ferraro.

Candidato sindaco Giovanni Cirillo

Ripartiamo Insieme: Vincenzo Bonifacio, Giuseppe Cinquemani (detto Cico), Alida Cuffaro, Simona Garufo, Anna Ingraudo, Isabella Rizzuto, Massimiliano Scalia (detto Max), Paolo Tuttolomondo, Vittoria Vella, Giovanni Angelo Panarisi.

