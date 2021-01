Montallegro, il sindaco ci ripensa e ritira le dimissioni: "Non posso lasciare"

Ho annunciato giorni fa le mie dimissioni da presentare in data odierna, oggi mi ritrovo a ritrattare questa decisione per il senso di responsabilità verso una comunità». Lo ha scritto ieri su Facebook il sindaco di Montallegro Caterina Scalia facendo così un passo indietro sulle dimissioni annunciate dopo che in consiglio comunale era stata proposta dall’opposizione la mozione di sfiducia nei suoi confronti.

«Siamo in piena emergenza Covid, i casi crescono esageratamente. Consapevole che i consiglieri dell’opposizione hanno presentato la sfiducia con motivazioni molto discutibili – ha dichiarato il sindaco - e considerate le vicende del governo nazionale che ha incassato la fiducia, non ci sarà più la possibilità di eventuali elezioni in primavera, quindi le mie eventuali dimissioni o sfiducia significherebbero il commissariamento per un lungo periodo con le sue conseguenze».

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE