Sciacca, il Comune sospende la bonifica delle aree invase dai rifiuti

Il Comune di Sciacca ha sospeso il piano di bonifica delle aree trasformate in discarica che è stato eseguito nelle ultime settimane in attesa di ricevere la disponibilità dagli impianti di smaltimento a ricevere altri quantitativi di rifiuti.

«Siamo in attesa della disponibilità da parte degli impianti – dice l’assessore comunale all’Ambiente, Michele Bacchi – ed intanto abbiamo intensificato i controlli». Nelle aree bonificate c’è di tutto, tanti rifiuti solidi urbani, ma anche rifiuti speciali, materiale proveniente da attività edile. Il Comune ha intensificato i controlli e dà un occhio anche alla spesa necessaria per intervenire. «Certamente – dice l’assessore Bacchi – non si tratta della somma impegnata per la bonifica del porto (ndr, circa 30 mila euro) ma dobbiamo valutare anche le risorse a disposizione. Ogni camion pieno di rifiuti provenienti da bonifica di discariche ci costa circa 6 mila euro». Bacchi vuole aumentare l’importo della sanzione per l’abbandono di rifiuti.

