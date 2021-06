Girgenti Acque, Papatheu (FI): "Vicinanza e solidarietà a Micciché"

"Desidero esprimere la mia assoluta vicinanza e solidarietà al presidente dell’Assemblea regionale siciliana e coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè. Sono sicura che saprà dimostrare la sua totale estraneità ai fatti contestatigli". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu, in merito al coinvolgimento del presidente dell’Ars nell’inchiesta della Procura di Agrigento sulla società Girgenti Acque.

"Miccichè è indagato per non aver commesso nulla - ha aggiunto - in una vicenda in cui non c'entra un bel nulla. Sono convinta che neppure questo giustizialismo ad orologeria fermerà l’azione del nostro coordinatore regionale".

