Maggioranza spaccata ad Agrigento, occhi puntati sul prossimo consiglio comunale 

Occhi puntati sul prossimo consiglio comunale di Agrigento. In attesa di conoscere la decisione di Forza Italia, ovvero, se rimanere nella maggioranza o passare all’opposizione, il dibattito è ancora aperto e le dichiarazioni sono pungenti.

Ieri la nota di Uniti per la città che ha chiesto le dimissioni del presidente del consiglio comunale, Giovanni Civiltà e la risposta del coordinatore di Forza Italia, La Rocca Ruvolo che ha affermato: «Il consigliere Giovanni Civiltà potrebbe anche dimettersi dalla carica il giorno stesso in cui lo farà il sindaco, in quanto anche per lui è venuto a mancare il rapporto di fiducia con il partito che ne ha determinato l’elezione al ballottaggio». E il consigliere Pasquale Spataro propone «Un dibattito in Aula sull’attuale quadro politico».

La proposta proprio alla luce del duro scontro che si sta consumando all’interno della maggioranza tra Miccichè, sostenuto dalla giunta, e gli azzurri.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Enna del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE