Vaccini, Carmelo Pullara attacca la Regione: "Rischioso far andare gli over80 negli hub"

Il deputato regionale Carmelo Pullara, vice presidente Commissione Sanità all'Ars, critica ancora una volta la gestione della campagna vaccinale in Sicilia. “In questa emergenza sanitaria la fascia di popolazione sicuramente più colpita dal virus è quella degli anziani e dei fragili: sono loro che ora più che mai hanno bisogno di maggiori attenzioni e cure, in modo da prevenire qualsiasi tipologia di rischio. Ritengo che l'iniziativa lanciata giorni fa dalla Regione Siciliana “Proteggi te e i nonni” non abbia senso visto che per fare il vaccino gli over 80 devono recarsi presso gli hub provinciali . Ma questo significa sottoporre gli anziani ad estenuanti file di attesa e a maggior rischio di contagio. Che senso ha plaudire a tutto questo? Il governo regionale pensi seriamente ad effettuare le vaccinazioni a domicilio”, dichiara Pullara.

“Ha fatto il giro del web la foto con i tre nipoti e la nonnina che per primi hanno effettuato il vaccino nell'hub del Palacongressi di Agrigento ricevendo anche il plauso del Presidente Musumeci che ha parlato di rinascita -scrive il deputato regionale - Ma mi chiedo che senso ha plaudire a tutto questo? Ritengo che fare spostare gli anziani e le persone fragili da casa per recarsi negli hub sia pericoloso in quanto essi rappresentano i soggetti più vulnerabili all'infezione da Coronavirus. Sarebbe stato più corretto per loro -conclude Pullara- effettuare vaccinazioni a domicilio”.

