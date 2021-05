Canicattì, Giovanna Italiano è il nuovo segretario generale del Comune

Il Comune di Canicattì ha un nuovo segretario generale. Si è ufficialmente insediata stamattina la dottoressa Giovanna Italiano, che prende il posto dell'uscente dottor Giovanni Panepinto. Lo fa sapere l'Ente in una nota.

Precedentemente incaricata in diversi altri comuni, ultimo dei quali Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, la dottoressa Italiano ha preso il posto del Giovanni Panepinto, nominato nei giorni scorsi al Comune di Trapani. Il Comune, in una nota, augura "al nuovo segretario un proficuo lavoro".

