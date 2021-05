Recovery Fund, Pullara al Governo: "Scarsa attenzione alla provincia di Agrigento"

L'onorevole Carmelo Pullara, Presidente e segretario politico organizzativo di “ONDA” Movimento Popolare Regionalista”, punta il dito contro il Governo che avrebbe riservato poca attenzione al Sud, alla Sicilia e quindi anche alla provincia di Agrigento per quanto riguarda il Recovery Fund.

"Nelle ultime settimane - dice Pullara -, da più parti, sia a livello regionale sia a livello della provincia di Agrigento, sono stati lanciati, allarmi e grida di dolore sul trattamento ricevuto nel Recovery fund. Ho letto dichiarazioni di taluni rappresentanti istituzionali, come anche di taluni operatori politici e di associazioni, lamentarsi sulla poca attenzione del governo nazionale verso il sud in generale, verso la Sicilia in particolare ed a cascata verso la provincia di Agrigento".

"Già all’inizio di Novembre 2020, sei mesi fa, - spiega Pullara – lanciai l’allarme, rimanendo voce fuori dal coro ed isolata, e in tale contesto, oltre ad aver sottolineato la carenza nel recovery plan per la provincia di Agrigento, più in generale, con una lettera indirizzata a Musumeci e in commissione UE, tra l’altro presieduta da un deputato appartenente al gruppo Autonomisti federati con la Lega, presente all’audizione il vice presidente assessore all’economia, da un lato criticai l’impostazione regionale data ai suggerimenti per i ricovery fund, e in particolare chiesi di inserire per la provincia di Agrigento i seguenti progetti: la chiusura dell’anello autostradale con il completamento del tratto Mazara del Vallo – Gela; l’aeroporto ad Agrigento; il contrasto alla erosione attraverso il ripascimento della fascia costiera, da Gela a Sciacca; l’approvvigionamento idrico per le campagne e per i centri abitati, con l’adduzione della Diga Gibbesi e le relative condotte; il dragaggio e il risanamento dei porti."

