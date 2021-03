Due nuove adesioni nell'Agrigentino per la Lega Sicilia

New entry per la Lega ad Agrigento. Si tratta dell'ex deputato regionale Giancarlo Granata e dell'ex sindaco di Ribera, Carmelo Pace. Nè danno notizia attraverso una nota il segretario regionale della Lega Sicilia, Nino Minardo, il coordinatore politico provinciale di Agrigento, Annalisa Tardino, e il responsabile provinciale di Agrigento, Vincenzo Giambrone.

"Si tratta di due innesti di peso - si legge nella nota - capaci di rafforzare il nostro radicamento sul territorio, affiancando la squadra in provincia, coerentemente alla fase di rinnovato slancio che il partito vive in tutta l’isola. Ci stiamo preparando ad offrire ai nostri cittadini proposte di qualità in tutti i territori, grazie al fondamentale impegno di chi c’è sempre stato e al contributo messo in campo da chi aderisce oggi. Un connubio fondamentale in vista dei prossimi appuntamenti elettorali”.

