Governo, gli esponenti del Pd siciliano: "Il sindaco di Lampedusa Martello sia sottosegretario"

«Chiediamo la convocazione urgente della Direzione regionale del Pd per proporre al segretario nazionale Nicola Zingaretti di indicare il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello nella lista dei sottosegretari del governo Draghi, quale delegato ai temi dell’Immigrazione e delle Isole minori».

Lo affermano Tiziana Alesci, Piero Capizzi, Vladimiro Crisafulli, Salvatore Castiglia, Domenico Catuara, Mimmo Catuara, Vittorio Di Gangi, Paolo Garofalo, Giovanna Iacono, Carmela Impellizzeri, Adriano Licata, Attilio Licciardi, Giovanni Panepinto e Gisella Sottosanti, componenti della Direzione regionale del Pd siciliano, che aggiungono: «Siamo consapevoli dell’orientamento espresso dal segretario Zingaretti in merito alla possibilità che il Pd indichi una rappresentanza femminile ai ruoli di sottosegretario, ma siamo anche convinti che si possa e si debba fare una eccezione dal momento che il sindaco Martello ha una lunga e consolidata esperienza sui temi dei flussi migratori e delle esigenze delle Isole minori, che garantirebbe un importante contributo al lavoro del governo nazionale. Questa scelta rappresenterebbe anche il giusto e doveroso riconoscimento all’impegno, conosciuto ed apprezzato a livello internazionale, che Lampedusa e la sua comunità hanno sempre dimostrato di fronte all’emergenza umanitaria legata all’arrivo di migranti. Oltretutto in questi giorni si è aperto un dibattito sulla scarsa rappresentanza del Sud all’interno del nuovo governo nazionale: sarebbe un segnale importante se il Pd indicasse come sottosegretario proprio il 'sindaco più a Sud d’Italia'. Siamo certi che il segretario Zingaretti valuterà con la massima attenzione questa proposta».

