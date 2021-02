Comune di Agrigento, verso la riorganizzazione di uffici e personale

Riorganizzare gli uffici comunali e valorizzare il personale in servizio. La Funzione pubblica della Cgil, con la dirigente sindacale Lorella Capellupo e le rappresentanze unitarie del sindacato al Comune di Agrigento: Franco Infurna, Angelo Lezza e Alessandro Montana Lampo, ha incontrato il sindaco Franco Miccichè alla presenza di Maria Concetta Floresta di recente nominata segretario comunale a Palazzo dei Giganti. L’incontro è stato richiesto a seguito della nota inviata dall’organizzazione sindacale, in merito alla riorganizzazione della pianta organica del municipio.

La Cgil ha voluto questo momento di incontro per dare il proprio benvenuto alla segretaria comunale, Maria Concetta Floresta, con la quale – spiega il sindacato: «Si è immediatamente stabilito un confronto propositivo ed in piena sinergia sulle questioni evidenziate riguardanti il personale, in particolare l’incremento delle ore di contratto dei lavoratori a part time, la valorizzazione del personale interno e la stabilizzazione del personale Asu, ancora senza un contratto».

