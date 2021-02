Campobello di Licata, un parco giochi a misura di disabile a Villa Cammarata

Un parco giochi per diversamente abili. La realizzazione è stata deliberata dalla giunta di Campobello di Licata. La struttura sarà realizzata a Villa Cammarata , spendendo 65.477,63 euro. Il Comune contribuirà con un cofinanziamento di 15,477,63 euro. Alla luce dell’avviso pubblico, troveranno accoglimento anche le proposte progettuali che prevedono il cofinanziamento mediante l’apporto di costi figurativi, per progettazione, manutenzione ordinaria.

È intendimento dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Gioacchino Picone sviluppare politiche di inclusione sociale e di sostegno nei confronti delle persone diversamente abili e delle loro famiglie attraverso quello strutture inclusive nelle quali attività ludiche, percorsi, servizi e tutti gli altri componenti dell’area possono essere scelti in funzione di un utilizzo possibile contemporaneamente sia da bambini normodotati che diversamente abili.

L’esecutivo comunale ha già approvato il progetto in linea tecnica ed amministrativa. L’ ingegnere Gaspare Intorre - funzionario dell’area Lavori pubblici, Urbanistica e Manutenzioni - è il progettista. L’architetto Salvatore Paci - anche se collocato in pensione - era stato nominato responsabile unico del procedimento e tecnico per la verifica della progettazione. La delibera di giunta è trasmessa al segretario generale, all’ufficio contratti e al settore finanziario e tutti gli organismi interessati.

