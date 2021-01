Lampedusa, Mannino: "Serve un piano per vaccinare a tappeto tutti"

Con una lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza, al Commissario per l'Emergenza Covid-19, Domenico Arcuri e al presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, il capogruppo dei consiglieri comunali di opposizione a Lampedusa, Filippo Mannino, ha chiesto quali iniziative intendono adottare nel più breve tempo possibile per approntare subito un piano di vaccinazioni anticovid19 a tappeto per tutti gli abitanti dell'isola.

"Gli abitanti di queste isole hanno giocato un ruolo forte nella protezione dei diritti umani, dimostrando umanità ed accoglienza smisurata e rifiutando che venissero commesse violazioni nel proprio nome o in nome dei propri abitanti e nel proprio territorio - dice il consigliere - I ripetuti "arrivi e soccorsi" dei migranti preoccupano ed allertano la popolazione locale, per il particolare momento storico che il mondo intero sta vivendo, dovuto ad una pandemia mondiale, specie se si tiene conto di tutto ciò che consegue al fenomeno migratorio, ossia andirivieni di personale delle forze dell'ordine, personale medico ed appartenente ad associazioni umanitarie".

"Chiediamo che venga attivato subito un piano di vaccinazioni a tappeto per tutti gli abitanti delle Pelagie - continua Mannino - Un piano che si potrebbe configurare come pilota non soltanto per le isole di Lampedusa e Linosa, ma per tutte le isole minori che vivono gli stessi disagi e che troppo spesso rappresentano l'altra faccia di uno Stato a due velocità".

