Campobello di Licata, nominati i nuovi dirigenti comunali

Nuovi dirigenti al Comune di Campobello. È stato emanato il decreto sindacale di conferimento degli incarichi di responsabile di posizione organizzativa.

L’elenco: Salvatore Grasso: affari generali, primo settore; Giovanni Puleri, gestione delle entrate, sviluppo economico, secondo settore; Fortunato Pitrola, affari finanziari, cultura, spettacolo, turismo e sport, terzo settore; Gaspare Intorre, lavori pubblici, urbanistica, manutenzioni, agricoltura. Verde, quarto settore; Salvatore Cutaia, polizia municipale, ambente, protezione civile, lotta al randagismo. Incarichi validi sino al 31 dicembre 2021.

Intanto, convocato e presieduto dal presidente Marcello Terranova, il consiglio comunale a approvato i lavori di somma urgenza presso la discarica sita in contrada «Bifara-Favarotta», relativamente allo svuotamento delle cisterne e abbassamento del livello delle vasche di raccolta del percolato compreso il conferimento in discarica autorizzato.

L’assise ha deliberato inoltre la destinazione di 12.200 euro, relativa all’istituto della «Democrazia partecipata». Disco verde al progetto «Un posto medico avanzato per Campobello», presentato dall’associazione di volontariato «Misericordia».

Il posto medico è una struttura trasportabile che permette di costituire, in tempi immediati, un ambiente in cui si possono prestare interventi di primo soccorso e trattamenti di stabilizzazione delle vittime di catastrofi naturali o di eventi straordinariamente gravi. Fra gli altri argomenti in agenda, sono stati esitati i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’immobile ubicato in via Vittorio Emanuele dopo il crollo del solaio e il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

A seguito delle ragioni legate al contenimento del coronavirus, l’assise si è svolta anche in modalità telematica, con l’ausilio dell’applicativo «Meet».

