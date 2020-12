Commissioni, dispute e veleni in Consiglio comunale ad Agrigento

Scontro tra maggioranza e opposizione in Consiglio comunale ad Agrigento. Come scrive Domenico Vecchio sul Giornale di Sicilia in edicola, la seduta per l'assegnazione delle commissioni si porta dietro strascichi.

Dopo che Alessia Bongiovì di Rinasce Agrigento aveva accusato la maggioranza di "assegnazione delle commissioni pilotate e consiglio instabile", arriva la risposta del presidente Giovanni Civiltà: "Posso solo dure che la composizione ha rispettato le minoranze che sono state ascoltate in passaggi informali; vi è stata interlocuzione fra le diverse parti, vedi verbale ufficio di presidenza e ultima conferenza dei capigruppo in aula. E' stato rispettato il regolamento e lo statuto".

