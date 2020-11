Opere pubbliche ad Agrigento, la giunta approva il piano triennale

«Realizzazione di nuovi vani all’interno del tribunale di via Mazzini», per l’importo di 270.000 euro; «Progetto di fattibilità tecnico economica per la messa in sicurezza del versante a protezione degli edifici Iacp di via Favignana a Monserrato», per 4.208.827,97 euro; «Interventi di ripristino viabilità e sistemazione delle opere di protezione marina di via Farag, frazione di Cannatello» per 200.000 euro e «Realizzazione di un centro di aggregazione giovanile per minori nell’immobile comunale di piazza della Concordia», per l’importo di 400.000 euro. Sono queste le opere che dal programma triennale 2019/2021 sono state inserite nell’annuale 2020. A deliberarlo – dichiarando di fatto l’ordine di priorità – è stata, nelle ultime ore, la giunta municipale di Franco Micciché.

