Coronavirus, l'allarme di Firetto: "Situazione al limite all'ospedale San Giovanni Di Dio"

"La situazione all’ospedale San Giovanni di Dio è al limite. La Rianimazione è pressoché al completo". Lo ha detto l'ex sindaco di Agrigento, Lillo Firetto.

"Il reparto Covid è attualmente da 28 posti e sembrerebbe in sovrannumero - ha detto -. A ciò si aggiungano i disagi segnalati nel reparto dei pazienti Covid che nel loro isolamento vivono disagi quali perfino la mancanza di carta igienica nei bagni e di sedie e tavoli per consumare i pasti. È tutto sotto controllo? No, non lo è. La curva dell’epidemia non accenna a scendere. Questo è già il livello di crisi mentre i numeri continuano a crescere. Che cosa si aspetta? Quali altri segnali si attendono per adottare misure più restrittive? Le scuole devono essere chiuse, perché il virus viaggia anche tra asintomatici".

"Altre restrizioni vanno adottate subito almeno nelle zone più a rischio assembramento - ha proseguito -. Sarò felice di dire di essermi sbagliato, quando si affermerà, come spero, che non era necessario tanto allarme. Ma al momento le rassicurazioni non bastano. Serve coraggio e responsabilità. Prima la salute, poi il resto".

