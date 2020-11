Comune di Agrigento, Micciché nella seduta inaugurale: "Serve senso di responsabilità"

Un richiamo alla responsabilità è stato al centro del discorso tenuto nella seduta inaugurale del Consiglio Comunale dal neo sindaco Francesco Miccichè, chiedendo su temi sociali dettati dall’emergenza pandemica il supporto anche del gruppo di opposizione.

Discorso analogo sia pure di diverso tenore, quello del neo eletto presidente del consiglio comunale Giovanni Civiltà. Il professore di lettere, quarantacinquenne, eletto nelle file di Forza Italia, ha criticato aspramente l’assenza del Partito Democratico alle ultime consultazioni.

In ogni caso, ma senza farsi troppe illusioni, è evidente che il ruolo dell’opposizione e la qualità degli interventi, potranno essere utili per stabilire un equilibrio di cui Aula Sollano ha assoluto bisogno. Le premesse, perché rispetto al passato il consiglio possa recuperare un ruolo centrale rispetto alla politica cittadina, ci sono tutte. La presenza di uomini come Firetto, dalla navigata esperienza politica sono da considerarsi un valore aggiunto.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

