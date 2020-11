Recupero di Fontanelle, primo vertice fra sindaco e comitato

Le problematiche di uno dei quartieri più popolosi della città di Agrigento sono state al centro di un vertice che si è svolto ieri mattina a Palazzo di Giganti, tra il direttivo del comitato «Fontanelle Insieme» ed il sindaco Franco Miccichè.

«Si è trattato di un incontro molto cordiale e proficuo durante il quale i rappresentanti di Fontanelle –spiegano i promotori –hanno presentato il percorso che ha portato alla nascita del comitato di quartiere, le sue finalità, gli obiettivi raggiunti e i progetti futuri».

Durante il confronto il presidente Vito Lauricella ha esposto al sindaco Miccichè la valenza politica, ma anche apartitica, che il Comitato di Quartiere ha nel territorio in cui opera; un gruppo solido nato circa due anni fa che è riuscito a raccogliere in breve tempo preziosi consensi e numerose adesioni, basandosi su una coesa sinergia con le altre realtà locali come la parrocchia, la scuola, le attività commerciali e le associazioni territoriali.

