Porto Empedocle, la giunta dice no a un impianto di rifiuti al Kaos

L'amministrazione comunale di Porto Empedocle dice no a un impianto di rifiuti speciali e pericolosi sotto la casa natale di Luigi Pirandello.

"La richiesta di una concessione per un lotto demaniale era stata fatta dalla ditta Icolen di Agrigento al Demanio marittimo che aveva dato comunicazione al Comune empedoclino" viene ricostruito dal sindaco. "La nostra opposizione è stata incentrata su motivazioni riguardati la salubrità dell’ambiente che ricade in una zona vicina ad aree abitate per di più non lontana dalla spiaggia del Kaos, dove si trova uno stabilimento balneare".

