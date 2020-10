Aula Sollano, tanti volti nuovi nel Consiglio comunale di Agrigento: i nomi degli eletti

Si è delineata la composizione del nuovo Consiglio Comunale di Agrigento dopo la vittoria di Franco Miccichè. Alla coalizione che ha sostenuto, in campagna elettorale, la candidatura del sindaco Miccichè andrà la maggioranza degli scranni presenti nell’Aula Sollano: 16 consiglieri (compresi quelli che sono scattati grazie all’apparentamento) contro gli 8 dell’opposizione, compreso il candidato sindaco sconfitto, Lillo Firetto che per la legge elettorale vigente ha diritto a sedere in aula.

Ecco come sarà composto il nuovo organo consiliare: Teresa Nobile, Alessandro Sollano, Francesco Alfano, Flavia Contino, Marco Vullo, Angelo Vaccarello, Ilaria Settembrino, Simone Gramaglia, Carmelo Cantone, Giovanni Civiltà, Davide Cacciatore, Valentina Cirino, Claudia Alongi, Roberta Zicari, Gerlando Piparo, Fabio La Felice, Nino Amato, Mario Fontana, Pietro Vitellaro, Margherita Bruccoleri, Nello Hamel, Alessia Bongiovì, Carmelo Pullara, Pasquale Spataro e Lillo Firetto.

L'articolo completo di Paolo Picone nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE