Ballottaggio ad Agrigento, si chiude la campagna elettorale di Firetto e Miccichè

Cala il silenzio elettorale ad Agrigento. Mancano le ultime battute e alla mezzanotte di oggi, sabato 17 ottobre, secondo legge, si prevede una pausa della scena politica nella giornata di domani e di lunedì durante il voto. È vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali. Per chi non rispettasse questa normativa, sono previste sanzioni amministrative e pecuniarie.

Si chiude così la campagna elettorale ad Agrigento, anomala per l'uso soprattutto dei social a causa dell'emergenza sanitaria. Calogero Firetto, dopo aver incontrato al mattino la stampa a Villaseta, la sera ha chiuso a Fontanelle in piazza Barone Celsa la propria campagna elettorale. Franco Miccichè in serata è stato in centro città, dove proprio come aveva fatto al primo turno, ha chiuso la campagna elettorale con un aperitivo con i suoi sostenitori.

Entrambi hanno lanciato l’ultimo appello agli elettori. Il sindaco uscente chiede scusa, lo sfidante fiducia.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE