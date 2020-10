Ballottaggio ad Agrigento, Pullara: "L'endorsement di Musumeci è fuori luogo"

"Ieri ho letto le dichiarazioni fatte dal presidente della Regione Nello Musumeci a favore del candidato Sindaco al ballottaggio nella città di Agrigento Franco Miccichè. Mi sembrano le medesime dichiarazioni fatte dal presidente Musumeci a favore del candidato sindaco a primo turno Zambuto". Lo dice il deputato regionale Carmelo Pullara.

"Il primo endorsement lo considero anomalo, il secondo onestamente fuori luogo, anche perché, il presidente della Regione, come da lui dichiarato, sta accanto ai sindaci, oggi ad Agrigento Lillo Firetto, e non dei candidati. Musumeci - sottolinea Pullara - è il Presidente che ho votato, sostenuto e sostengo in aula. Mi sarei aspettato un atteggiamento più terzo anche perché Firetto, sindaco di Agrigento, è candidato civico e non di appartenenza. E poi mi chiedo a che serve trasformare una elezione comunale in un referendum? Io - conclude Pullara - continuerò a sostenere, con forza e convinzione, Firetto a sindaco di Agrigento e chiedo ai miei amici ed amiche di fare un ulteriore sforzo per il ballottaggio di domenica e lunedì".

