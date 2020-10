Ballottaggio ad Agrigento, Musumeci: "Bene l'appoggio del centrodestra a Miccichè"

"Ho incontrato il dottore Franco Miccichè, un medico che vuole mettersi al servizio della sua città. Abbiamo parlato a lungo di Agrigento e ne ho raccolto un’ottima impressione. Mi ha esposto tante idee e progetti concreti per la Città dei Templi, dalla rigenerazione del centro storico alla rete idrica, passando per la conquista dei servizi essenziali e del decoro urbano alla riperimetrazione del Parco. Ho sottolineato come il mio governo non può che essere lieto di collaborare affinchè una città con una storia importante come Agrigento possa avere un futuro di speranza".

Lo dichiara, in merito al ballottaggio per le amministrative ad Agrigento, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, aggiungendo: "Da presidente della Regione ho sempre voluto dialogare con tutti i sindaci e gli amministratori locali, e in Franco Miccichè ho colto competenza, umiltà e una visione progettuale essenziale che lascia bene sperare. Mi fa piacere che le forze politiche del centrodestra- che sostengono anche il mio governo- abbiano deciso di unirsi attorno al suo nome, in questo secondo turno. Serve creare una sinergia sana tra il territorio e la Regione Siciliana, serve lo sforzo entusiasta di tutti".

