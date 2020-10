Amministrative ad Agrigento, Firetto: "Campagna elettorale inquinata"

"Tramite i miei legali avevo denunciato il pericolo di un interessato inquinamento della campagna elettorale, attraverso false informazioni. Preciso che le accuse che mi vengono strumentalmente mosse, sono già state considerate, nell’ambito di appositi procedimenti, totalmente infondate dall’Autorità Giudiziaria. Infatti, a carico dei soggetti, pluripregiudicati, che hanno diffuso simili infondate accuse, già pendono procedimenti penali per gravi reati come diffamazione e stalking. Non posso non denunciare, che dall’inizio della campagna elettorale, plurime sono state le iniziative finalizzate a ledere la mia persona, con il chiaro intento di dirottare voti verso altri candidati. Questo appare inaccettabile, poiché mina in radice la democrazia e la libertà di ogni elettore. Ciascuno ha diritto di decidere senza essere condizionato da falsità". Lo scrive in una nota il sindaco di Agrigento Lillo Firetto.

