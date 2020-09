Elezioni ad Agrigento, Alongi scansa...l’Onda: il primario ritira la candidatura

Gerardo Alongi, primario della Clinica del dolore dell’Ospedale di Agrigento rinuncia alla sua candidatura. Parla di questioni personali. È evidente che qualcosa non gli sia piaciuta. Forse la nomina del coordinamento delle liste e la decisione di appoggiare la candidatura del sindaco Firetto, di sicuro la decisione appare inequivocabile. «Onda» perde così uno dei suoi candidati di punta.

Quando manca poco ormai alla scadenza della presentazione delle liste per il rinnovo del consiglio comunale e dei candidati a sindaco della città di Agrigento si può dire che i giochi sono tutt’altro che fatti così come lo sono le alleanze, almeno per il primo turno.

L'articolo di Domenico Vecchio nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE