Agrigento, candidati sindaco a confronto: si parla di "periferie al centro"

È tempo di confronti elettorali ad Agrigento. Il Comitato Fontanelle Insieme incontra i candidati a sindaco sul tema: «Periferie al centro».

Le candidature a sindaco di Agrigento sembrano oramai delineate e pronte per avviarsi verso i nastri di partenza. In corsa sono tutti amministratori, tra sindaci, ex sindaci, presidente del consiglio comunale e consiglieri comunali.

Giovedì 10 Settembre, presso lo Spazio Polifunzionale «Mons. Russotto» alle ore 18 è in programma un incontro-confronto con i candidati a sindaco delle prossime elezioni amministrative, organizzato dal Comitato di quartiere «Fontanelle Insieme» sul tema: «Periferie al Centro».

