Amministrative Agrigento, Carlisi candidata sindaco dei Cinque Stelle

È Marcella Carlisi la candidata a sindaco di Agrigento del Movimento Cinque Stelle. Per ufficializzare la candidatura bisogna attendere però l'ok finale atteso nelle prossime ore attraverso la piattaforma "Rousseau". Ma, come assicurano i pentastellati, sia lista che programma sono pronti.

Agrigentina, Carlisi è stata per cinque anni consigliere in aula Sollano, battendosi per la difesa dei diritti e la partecipazione delle minoranze e della cittadinanza all'attività politica. Il Movimento, apprezzando la coerenza e la competenza della Carlisi ha deciso di premiarne l'impegno. Intanto il Pd sostiene la candidatura di Calogero Firetto.

