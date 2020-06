Elezioni ad Agrigento, riparte la campagna elettorale: Zambuto e Galvano già operativi

Riparte con slancio la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali ad Agrigento. Se Lillo Firetto si dedica alla realizzazione di opere per marcare la sua azione politica, gli avversari non lasciano nulla al caso.

Marco Zambuto ha lanciato il suo slogan "Ripartiremo" mentre Angela Galvano, con mire ad essere la candidata del centrosinistra con la lista "Articolo1", conta sull'appoggio del M5s e del Pd. Intanto però si blocca il percorso di Aldo Piazza, abbandonato da "Vox Italia" che si rivolge ai progetti di Franco Micciché.

Quindi al momento i candidati rimangono tre, l'attuale sindaco Lillo Firetto, l'ex sindaco Marco Zambuto e l'ex assessore alla polizia locale Franco Micciché. Ma tutti gli occhi sono rivolti alla data delle elezioni che erano previste il 24 maggio, poi rinviate a causa dell'emergenza coronavirus. Troppo presto sembrerebbe settembre ma troppo tardi le date di ottobre e novembre. Si attende quindi l'ultima decisione del governatore Musumeci.

