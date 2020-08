Migranti, Barbagallo a Lampedusa: "Sì all’accoglienza ma sostegno alle richieste dell'isola"

"Ho voluto visitare Lampedusa, vedere di persona i luoghi e le condizioni per comprendere i disagi e le problematiche illustratemi dal sindaco, Totò Martello". Lo ha detto Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD che a Lampedusa ha incontrato il sindaco dell'isola e l’eurodeputato PD, Pietro Bartolo, storico responsabile del presidio sanitario lampedusano.

"Il Partito Democratico deve ripartire dalle persone - ha proseguito -, dai territori, dagli amministratori locali: riporterò ai vertici del PD e al Governo le esigenze dell’Isola, tra cui la necessità di affrontare la questione relativa alla sospensione delle tasse che si trascina da troppi anni, gli aiuti alla marineria, il sostegno alle attività imprenditoriali, il potenziamento dei servizi sanitari e dei collegamenti".

"A colpirmi è stata soprattutto l'umanità del popolo lampedusano, generoso e accogliente: salvare vite è prioritario. Bene il governo nazionale - aggiunge Barbagallo - che ha mandato un’altra nave per la quarantena ed il trasferimento in sicurezza dei migranti da Lampedusa. Però, così come ci ha ricordato il presidente della Repubblica nei giorni scorsi, bisogna 'evitare di confondere la libertà con il diritto di far ammalare altri', è necessario quindi garantire condizioni di vivibilità, tutela della salute e sicurezza ai lampedusani e ai turisti che vivono l’Isola. Solo garantendo servizi e sostegno alle popolazioni di frontiera – conclude - è possibile attivare vere politiche di accoglienza umanitaria".

