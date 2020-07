Migranti, attesa per oggi la visita del ministro Lamorgese a Lampedusa

Attesa per oggi la visita del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, a Lampedusa. La scorsa settimana, dopo un sopralluogo sull'isola, il presidente della Regione, Nello Musumeci, aveva chiesto la proclamazione dello stato di emergenza.

"Qui i problemi sono sanitari - aveva detto il governatore - sociali ed economici. Abbiamo bisogno di risposte immediate da Roma: Lampedusa non può diventare una terra di frontiera".

Dopo che anche il sindaco, Totò Martello, era tornato ad evidenziare i rischi legati all’emergenza Coronavirus e ai

continui sbarchi di migranti, il ministro aveva chiamato il primo cittadino garantendo che si sarebbe fatta portavoce con il presidente del Consiglio per un incontro volto ad esaminare le richieste e stabilire le misure da attuare.

"Attendiamo la conferma dell’ultimo minuto - ha detto Martello in merito alla visita di oggi del ministero dell’Interno -. Già in passato era stata annunciata una visita che è stata poi annullata per sopraggiunti impegni del ministro".

