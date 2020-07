Comune di Agrigento, vuote 116 scrivanie: amministrazioni in ginocchio

Mancano almeno 110 dipendenti al Comune di Agrigento. Dal 2015 ad oggi gli impiegati di palazzo dei Giganti si sono ridotti fino a toccare il 19,8 per cento lasciando vuote in totale 116 scrivanie. E il futuro - «complice anche quota 100 - riserva nuovi pensionamenti. In gran parte, si tratta di ruoli nel settore tecnico che non vengono rimpiazzati. A tracciare, per grandi linee, la situazione della pianta organica del Municipio è stato, ieri, il sindaco della città dei Templi: Lillo Firetto che ha lanciato un chiaro appello: «Servono giovani preparati e motivati».

L'articolo di Concetta Rizzo

