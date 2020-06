Amministrative ad Agrigento, inizia la corsa per la poltrona di sindaco

Il sindaco in carica Calogero Firetto, l’ex sindaco Marco Zambuto e l’ex assessore Franco Miccichè scaldano i "motori" in vista delle prossime elezioni amministrative ad Agrigento che si svolgeranno il 4 e 5 ottobre. In attesa delle scelte dei partiti, tutti e tre sono proposte sostenute da liste civiche.

Tra i possibili candidati sindaci, come ricorda Domenico Vecchio in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, si fa il nome di Angela Galvano. L’attuale consigliere in campo con Articolo 1, avrebbe probabilmente l’appoggio di M5S e Pd.

Si voterà dalle 7 alle 22 di domenica e dalle 7 alle 14 del lunedì. Lo scrutinio delle schede si terrà immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Unici capoluoghi di provincia che andranno alle urne sono Agrigento ed Enna.

