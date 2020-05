Amministrative, ad Agrigento riparte la campagna elettorale

Fine del lockdown anche per la politica. Ad Agrigento è cominciata la Fase2 della campagna elettorale, interrotta drasticamente dopo il confinamento, il rinvio del voto ed il silenzio, perché la saluta contava più di ogni cosa.

L’emergenza Covid-19 ha regalato all’amministrazione Firetto un appendice del suo mandato, ma il rinvio del voto non ha scoraggiato i suoi antagonisti, che tornano a ruggire riportando il panorama politico in campagna elettorale. Tornano a farsi sentire i fatti i consiglieri di opposizione, che in coro unanime chiedono interventi a favore dei commercianti.

Giuseppe Picone, Gianluca Urso, Salvatore Borsellino, Alessandro Sollano,Teresa Nobile e Salvatore Falzone sono intervenuti in merito alle somme che arriveranno dalla Regione al Comune: si vada verso la direzione di sgravare le tasse locali per le imprese commerciali e le partita Iva a partire dalla Tari, sollecitando l’Amministrazione a un pronto confronto.

Vox Italia, il movimento politico nato ufficialmente nel settembre 2019 che ha come frontman Diego Fusaro, annuncia attraverso il segretario provinciale di Agrigento Roberta Lala di aver sposato Franco Miccichè come candidato sindaco della città dei templi.

