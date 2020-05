Crisi e coronavirus, l'allarme del sindaco di Agrigento: "Il ricorso all'usura è dietro l'angolo"

"La deriva del ricorso all’usura è dietro l’angolo. E non è l’unico rischio, soprattutto in una parte del Paese già fortemente depressa", ha detto, ieri, il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto che recrimina nei confronti del Governo.

"Ci rialzeremo, lo faremo tutti insieme. Ci stiamo attrezzando per dare riscontro immediato a tutti i cittadini non appena i Governi nazionale e regionale erogheranno le risorse economiche promesse ai comuni per affrontare questa emergenza - aggiunge -. In settima effettueremo la consegna buoni spesa del secondo bando. Proseguiremo con la stessa efficienza che gli uffici finora hanno dimostrato".

"Le misure annunciate dal Governo nei confronti dei Comuni non sono comunque sufficienti per un’emergenza di tale entità. Dopo una serie di annunci peraltro alcune proposte non si stanno traducendo in provvedimenti", accusa ancora Firetto.

La notizia completa nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE