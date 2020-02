Sciacca, Catanzaro: "Sarò in piazza il 6 marzo per chiedere la riapertura delle Terme"

“Sarò in piazza, il prossimo 6 marzo, al fianco del Comitato civico patrimonio termale di Sciacca per chiedere che le promesse vengano finalmente mantenute e la riapertura delle Terme divenga realtà in tempi brevi”. Lo dice il parlamentare regionale Pd, Michele Catanzaro.

“Sono passati troppi anni da quando politici e burocrati ottusi, decisero la chiusura delle Terme privando Sciacca di un tratto distintivo, potenziale di sviluppo e crescita economica per l’intero territorio. Non siamo più disposti ad attendere oltre, - aggiunge Catanzaro - dobbiamo pretendere la restituzione immediata di quanto è stato indebitamente tolto alla comunità saccense. Non siamo più disposti ad accettare rinvii e vane promesse. Il 6 marzo sarò in prima fila accanto ai miei concittadini - conclude - e continuerò la mia battaglia personale e politica per ottenere dal governo regionale il via libera alla riapertura delle Terme”.

