Terme da riaprire, a Sciacca petizione con duemila firme

Ha superato le 2000 firme la petizione promossa dal comitato Patrimonio termale di Sciacca che sta svolgendo una attività di sensibilizzazione in città in vista della manifestazione del 6 marzo prossimo, quando saranno trascorsi ben cinque anni dalla chiusura delle Terme di Sciacca.

Una petizione voluta fortemente dai promotori e che sta avendo un discreto successo tra i saccensi. Negli ultimi giorni il gazebo del comitato è stato collocato in via Giuseppe Licata ed ha chiuso un'altra settimana di sensibilizzazione ricca di incontri, di appuntamenti. Istituti scolastici, quartieri, commercianti vengono sensibilizzati dal comitato guidato da Franco Zammuto e Nino Porrello al quale si sono registrate tante adesioni.

Un modo diretto, e non on-line, per smuovere le coscienze sulle possibilità di sviluppo legate alle strutture termali chiuse da diversi anni e che in passato erano linfa dell'economia locale.

