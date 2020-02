Elezioni ad Agrigento, il Pd scende in campo: candidata una donna

Ora c'è anche la data: si voterà il 24 maggio. E c'è anche il Pd in corsa per le prossime amministrative ad Agrigento. Il partito che i sondaggi danno in ascesa su scala nazionale, forza politica più votata sia in Emilia-Romagna che in Calabria, guarda alla Città dei Templi con rinnovate ambizioni e pensa a proporre un proprio candidato sindaco. «Una professionista - afferma Michele Catanzaro, unico deputato PD, in provincia di Agrigento -. Una donna che rappresenti non solo il Partito Democratico, ma anche quel cambiamento necessario a cui vogliamo puntare».

Catanzaro, quindi, sposa il mantra di Nicola Zingaretti, quando dice che «C'è bisogno di un grande rinnovamento». Di questo, si è parlato nella direzione del Pd che si è riunita al Nazareno. «Appuntamento importante - aggiunge Catanzaro - dopo tanti mesi di impegno nella campagna di tesseramento».

Il deputato regionale inizia a prendersi il ruolo di leader nel partito. «In pieno rispetto per chi ha rappresentato il Pd in questi anni - afferma - dobbiamo saperci rinnovare ed aprire a tutte quelle persone che hanno voglia di spendersi per la politica».

