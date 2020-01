Lega da sola alle amministrative ad Agrigento

L'effetto regionali in Emilia Romagna e Calabria si ripercuote anche sulle prossime amministrative. In molti aspettavano le indicazioni uscite da queste consultazioni per comprendere quali scenari potrebbero aprirsi. Prende sempre più piede l'ipotesi che la Lega di Salvini possa decidere di correre con un proprio candidato.

Il coordinatore provinciale esamina il voto e rilancia: «In Emilia ci speravamo, in ogni caso il voto dice che siamo la prima coalizione. E a livello nazionale avremmo stravinto». Massimiliano Rosselli, coordinatore della Lega di Salvini in provincia di Agrigento, commenta così il voto: «Aspettavamo il risultato delle Regionali per buttarci a capofitto sulle prossime amministrative. Per noi non cambia niente, avevamo ed abbiamo le idee chiare, su Agrigento abbiamo già deciso ed andremo con un nostro candidato sindaco, ma attenzione, non escludiamo nemmeno la possibilità di poter sposare il progetto di una coalizione».

Il coordinatore leghista non svela però il nome del designato e lascia aperte tutte le porte. Salvo clamorosi ripensamenti quindi, la Lega correrà ad Agrigento con un proprio candidato, proprio come era successo 5 anni addietro (in quella circostanza era stato candidato Marco Marcolin).

E la deputata regionale di DiventeràBellissima, Giusy Savarino nell'esaminare il voto regionale, coglie l'occasione per ribadire l'intenzione di costruire un centrodestra unito, sul modello dell'elezione del presidente della regione Nello Musumeci.

