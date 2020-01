Processo ai nuovi presunti boss di Agrigento, per 28 il rito abbreviato

Su 35 imputati, 28 scelgono il rito abbreviato mentre 7 optano per il dibattimento e, di conseguenza, attenderanno la decisione del gup sulla richiesta di rinvio a giudizio.

Entra nel vivo l’udienza preliminare scaturita dalla maxi inchiesta Kerkent che, come ricorda Gerlando Cardinale in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, il 4 marzo dell’anno scorso, con l’operazione della Dia, ha disarticolato la nuova famiglia mafiosa di Agrigento e un vasto giro di narcotraffico che il boss Antonio Massimino, personaggio chiave dell’inchiesta, avrebbe messo in piedi dopo essere tornato libero in seguito alla seconda condanna rimediata nel processo di mafia "San Calogero".

