Elezioni ad Agrigento, candidati ancora da scegliere: Lega, 5Stelle e Pd corrono soli

Gli ultimi passaggi pubblici raccontano come la situazione politica in vista delle amministrative sia cambiata in queste due settimane post festività natalizie. I candidati a sindaco per la città capoluogo sono ancora cinque, ma il numero sembra destinato ad aumentare con il passare dei giorni. Agli attuali Calogero Firetto, Franco Miccichè, Aldo Piazza, Davide Lo Presti e Marco Zambuto dovrebbero aggiungersi altri due candidati, forse addirittura tre.

Ci sono partiti infatti che rivendicano una candidatura di bandiera come M5S, PD e Lega, non a caso tre dei i principali movimenti a livello nazionale. Ma che M5S e Pd possano creare un unico cartello, ricalcando l'alleanza di governo al momento appare improbabile.

Il M5S infatti sta lavorando per ufficializzare una propria candidatura, nominativo contrapposto a quelli già fatti. Mentre i parlamentari nazionali e regionali lavorano per trovare intesa su un singolo nominativo c'è chi rivendica una propria leadership come Marcella Carlisi che si è fatta avanti facendo intendere, senza nemmeno troppi giri di parole, di essere pronta a ricoprire questo ruolo.

