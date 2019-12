Raffadali e Lampedusa indebitati, il capoluogo avvia il pignoramento

Doppio pignoramento dei Comuni di Raffadali e di Lampedusa e Linosa. Entrambi sono stati condannati al pagamento di alcune somme da parte del Comune di Agrigento, sentenze però che non sarebbero state onorate.

Lampedusa dovrà versare, secondo la sentenza del 2017, poco più di 13 mila euro con l'aggiunta degli interessi. Raffadali invece dovrà liquidare la somma complessiva di 30.150,10 euro, oltre ad interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze.

In entrambi i casi dovranno essere corrisposte al Comune di Agrigento anche le spese processuali che per Raffadali ammontano a 3 mila euro e per Lampedusa e Linosa sono, invece, di 1.830 euro.

