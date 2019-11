Campobello di Licata, in Consiglio si dibatte sul bilancio

A distanza di pochi giorni, torna a riunirsi stasera il Consiglio comunale di Campobello di Licata, con inizio alle ore 19, presso il Palazzo di Città, sala «Giudici Saetta e Livatino».

Complessivamente sono sette gli argomenti all'ordine del giorno, tra cui spicca, nell'ambito del «Gruppo di Amministrazione Pubblica», l'approvazione del «Bilancio consolidato» per l'esercizio finanziario 2018, compenso all'organo di revisione economico - finanziario, in virtù del decreto interministeriale del 21 dicembre 2018.

Nell'agenda dei lavori consiliari campobellesi anche tre riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Uno è relativo alla tassa di registro del decreto ingiuntivo dell'ufficio del Giudice di Pace di Palermo, un altro riguarda le maggiori entrate di somme dovute a seguito di ricorso per un decreto ingiuntivo avanzato dalla «Banca Farmafactoring Spa», per crediti ceduti da «Sace Fct Spa», «Eni Spa» ed «Edison Energia Spa», vantati nei confronti del Comune di Campobello. L'ultimo debito fuori bilancio è relativo a maggiori somme dovute dopo il ricorso di ingiuntivo avanzato dalla «Banca Factoring Spa» , per crediti ceduti dall' «Eni Spa» , vantati nei confronti del Comune campobellese.

