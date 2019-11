Elezioni, Ribera verso il voto: in corsa 3 candidati a sindaco

Due candidature a sindaco in un solo giorno. Nella notte arriva l'annuncio di Francesco Montalbano, assessore della giunta uscente, che, però, non è espressione delle sei componenti che, assieme al sindaco Carmelo Pace, lavorano alla composizione di questo schieramento e alla scelta del candidato.

Anzi, questa coalizione esclude che il candidato possa essere un assessore uscente. Nella mattina di ieri è arrivato, invece, il nome di Giovanni Manzullo, che è già stato amministratore comunale, ma che ha fatto anche esperienza parlamentare all'Ars ed è stato assessore regionale. Montalbano ha affidato poche righe ai social, ma ha preferito non rilasciare ulteriori dichiarazioni.

«Care amiche, cari amici, dopo aver riflettuto attentamente negli ultimi mesi - ha scritto - e dopo aver valutato le opinioni e le considerazioni dei tanti amici e conoscenti che mi incoraggiano con grande affetto, ho deciso di candidarmi a Sindaco alle prossime elezioni amministrative del 2020.Consapevole e certo che per ottenere ottimi risultati è necessario un grande lavoro di squadra, chiedo a tutte le associazioni, vera ricchezza della nostra comunità, ai movimenti civici, alle varie forze politiche ma soprattutto a tutti i cittadini, che come me credono nella possibilità di migliorare la nostra amata Ribera, di contribuire con idee, suggerimenti e proposte che riguardano i diversi aspetti della vita della nostra cittadina, con l'unico scopo di condividere un progetto comune di interesse collettivo, lontano da schemi, tatticismi e imposizioni».

L'ultima frase sembra rivolta a chi sta cercando una candidatura, ma mettendo alcuni paletti. Manzullo al momento afferma soltanto: «Sono stato sollecitato da alcuni amici e ho dato la mia disponibilità».

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

