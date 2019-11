Comune di Montevago, arriva il terzo finanziamento per l'efficientamento energetico

Arriva il terzo finanziamento per l'efficientamento energetico al comune di Montevago. Il progetto per la riduzione dei consumi di energia primaria della sala consiliare «Falcone e Borsellino» è nella graduatoria definitiva dei progetti ammessi al finanziamento dall'assessorato regionale per l'Energia nell'ambito del Po Fesr 2014/2020 per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici.

Il progetto, dell'importo complessivo di 56.119 euro, prevede, in particolare, la sostituzione degli infissi e pannelli vetrati di alta qualità, il miglioramento dell'isolamento termico di parte dell'involucro edilizio e la sostituzione dell'illuminazione con sistema Led.

Si tratta del terzo progetto in materia di riqualificazione energetica del comune di Montevago ammesso nell'ambito del Po Fesr 2014/2020 dopo quello da 963.477 euro per il restyling dell'illuminazione pubblica.

