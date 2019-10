Pensionamenti al comune di Canicattì, si accorpano gli uffici

Si accorpano e si riorganizzano gli uffici nell'ottica dell'economia dei costi e dell'ottimizzazione dei risultati. Provvedimenti il più delle volte, soprattutto di recente, dettati anche dai ricorrenti pensionamenti di dipendenti comunali di Canicattì che hanno maturato l'anzianità anagrafica o di servizio per lasciare il lavoro.

Più o meno in maniera anticipata. Nella logica dei fatti quindi chi va in pensione, tranne rarissimi casi, è anche un responsabile di uffici o servizi che non hanno magari un ricambio funzionale e generazionale. Sono numerosi gli uffici e servizi da tempo ormai senza un responsabile diretto.

In alcuni casi infatti la responsabilità dell'ufficio finisce in capo ad uno dei pochi dirigenti o viene nominato responsabile chi non è neanche un funzionario ma addirittura un impiegato come tutti gli altri o magari finisce per dover avere più responsabilità del funzionario presente nell'ufficio avendo rifiutato l'assunzione di responsabilità.

