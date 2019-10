Agrigento, viale della Vittoria "tagliato" a metà: la municipale rivoluziona la viabilità

Viale Della Vittoria a doppio senso di marcia, dall'intersezione con piazza Marconi fino a via Del Piave. Viale aperto, verso monte, da salita Coniglio fino all'ingresso dell'Asp. Per cercare di fronteggiare i disagi di residenti, attività commerciali, titolari di studi professionali e lavoratori in genere, ieri mattina, la polizia municipale ha trovato la soluzione «tampone».

Il Viale è stato «tagliato» a metà: resta chiusa soltanto la parte che va da via Emanuele Orlando fino a via Del Piave, ossia la zona antistante e attigua a piazza Cavour. Una decisione presa - dopo una mattinata di sopralluoghi e verifiche - per fare in modo che il Viale, e tutte le sue attività commerciali, non restino «prigionieri» dei crolli di cornicione dal palazzo in stile liberty di piazza Cavour.

Appena poche ore prima, nella serata di lunedì: dopo il secondo crollo di cornicione, polizia municipale e Protezione civile comunale avevano interdetto, completamente, la parte che dall'altezza di via Emanuele Orlando scende verso piazza Marconi. Un'autentica batosta. Una chiusura che rischiava di mettere ulteriormente in ginocchio il cuore pulsante del centro di Agrigento.

