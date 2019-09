Licata, rivoluzione in Consiglio: nascono due nuovi gruppi

Dopo il nuovo assetto amministrativo, con la nomina di una giunta che non fa più riferimento al deputato regionale Carmelo Pullara, estromesso dalla manovra del sindaco Pino Galanti, si registra una «rivoluzione» in Consiglio comunale a Licata.

Nascono due nuovi gruppi consiliari. Dall'accordo tra i consiglieri Gabriella Di Franco, Vera Lauria e Salvatore Posata è scaturita la costituzione del gruppo «Licata nel cuore». Le funzioni di capogruppo sono state assegnate a Vera Lauria. La decisione è stata comunicata ufficialmente al presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Russotto, e per conoscenza al sindaco Galanti.

L'altro nuovo gruppo si chiama «Licata per sempre» ed è composto dai consiglieri comunali: Violetta Callea (assessore in carica), Giuseppe Peruga e Giuseppe Ripellino (pure assessore in carica). Capogruppo è stato eletto il consigliere Giuseppe Peruga.

All'opposizione restano i tre consiglieri del Movimento cinque stelle (Jenna Ortega, Melania D'Orsi e Vincenzo Carità) e i due della Lega (Gaetano Aronica ed Anna Triglia). Ancora da capire la posizione che assumerà il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Russotto fedelissimo di Pullara che al momento si tira fuori dalla disputa politica e rafforza il suo ruolo di «super partes» all'interno dell'organo ispettivo.

